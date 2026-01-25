Sinan Meydan, Uğur Mumcu'nun Mücadelesini Karşıyaka'da Anlattı

(İZMİR) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen "Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşiyle anıldı. Tarihçi-yazar Sinan Meydan'ın konuşmacı olduğu söyleşide, Mumcu'nun aydınlanma mücadelesi ve Cumhuriyet değerlerine bakışı ele alındı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında; "Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşi yapıldı.

Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, tarihçi yazar Sinan Meydan, Mumcu'nun düşünsel mirasını ve Cumhuriyet aydınlanmasındaki yerini ele aldı.

Söyleşide Sinan Meydan, Uğur Mumcu'nun Atatürk ilke ve devrimlerine, üniter yapıya, laikliğe ve tam bağımsız Türkiye idealine bakışını tarihsel arka planıyla değerlendirdi. Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda Cumhuriyet'i doğru anlayan ve anlatan önemli bir aydın olduğuna dikkati çeken Meydan, kaleme aldığı yazılar, araştırmalar ve duruşuyla karanlığa karşı aydınlığı savunduğunu vurguladı.

Uğur Mumcu'nun hedef alınmasının, Türkiye'de aydınlanma mücadelesine yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğunu ifade eden Meydan, Mumcu'nun Atatürk ve Cumhuriyet perspektifinin bugün hala yol gösterici nitelik taşıdığını belirtti.

Ünsal: "Cumhuriyetin ve demokrasinin kıymetini koruma sorumluluğunu üstleniyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Uğur Mumcu, kalemiyle halkın vicdanı olmuş, gerçeğin peşinden ödünsüz koşmuş bir Cumhuriyet aydınıydı. 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözü, bugün hala demokrasiyi ve özgür basını savunma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bu anlamlı buluşmada, Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyetin temel değerlerini titizlikle araştırarak toplumla buluşturan tarihçi-yazar Sinan Meydan'ı Karşıyaka'da ağırlamaktan onur duyduk. Bugün, Uğur Mumcu'nun anısını yaşatırken, aynı zamanda Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin ve demokrasinin kıymetini koruma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Demokrasi, yalnızca bir yönetim biçimi değil; eşitlik, özgürlük ve adaletin ortak paydasıdır. Bu değerleri savunmak, her birimizin görevidir. Karşıyaka Belediyesi olarak, Uğur Mumcu'nun cesaretinden aldığımız güçle Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte anısı önünde saygıyla eğiliyor, demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi" diye konuştu.

"Uğur Mumcu demokratik sosyal hukuk devletini savunduğu için öldürüldü"

Sinan Meydan da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aydınlık kenti İzmir Karşıyaka'da sizlerle birlikte olmak, bize de çok moral verdi. Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Aradan 33 yıl geçti… Uğur Mumcu'nun katledilişi, Türkiye Cumhuriyeti için bir kırılma noktasıydı. Cenaze töreninde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları atılmıştı ve toplum şunu fark etmişti: Aslında hedef bir gazetecinin fiziki varlığı değil, savunduğu düşüncelerdi. Tam bağımsız Türkiye, laik Cumhuriyet, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyal devlet, teröre karşı mücadele… Uğur Mumcu bunları savunuyordu; tarikatlara, cemaatlere karşı savaş veriyordu. Uğur Mumcu bu düşünceleri, toplumu bilinçlendirdiği, laik Cumhuriyet'i, demokratik sosyal hukuk devletini savunduğu için öldürüldü. Uğur Mumcu ve laik, tam bağımsız Türkiye için canını veren aydınlarımız, savundukları bu değerler için yaşamını kaybetti. Bugün biz ne kadar kötü durumda olursak olalım onlardan aldığımız ilhamla, onlara borcumuzu ödemek sorumluluğuyla mücadele etmek zorundayız. Bugün ne kadar karanlık olursa olsun o karanlığı yıkacak motivasyona, inanca, güce, kararlılığa, azme sahibiz. Ben Türkiye'nin ikinci yüzyılının çok daha parlak olacağına inanıyorum; gençlerimize, gelecek nesillerimize inanıyorum."

Meydan konuşmasını, Uğur Mumcu'nun "Atatürkçü düşünce yenilmedi, yenilmeyecek. Kuvayı Milliye ruhuna, ulusal onura, Anadolu devrimine, aydınlanma çağına ve çağdaş özgürlüklere sahip çıkarak güçlenecek" sözleriyle tamamladı.

Gappi: "Uğur Mumcu biz gazetecilerin kıvancıdır"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "24 Ocaklar… İçimizin kan ağladığı bir gün. İyi ki Uğur Mumcu Türk gazeteciliğinde var olmuş, iyi ki bizim mesleğimizde sembol haline gelmiş ve biz gerçek gazeteciliği, hakikatin peşinden gitmenin bedeli çok ağır da olsa nasıl meşakkatli işler yapılabildiğini ondan öğrenmişiz. Uğur Mumcu biz gazetecilerin kıvancı, Cumhuriyet'in kazancıdır. Değerli katkıları için Sinan Meydan'a teşekkür ediyor, demokrasi uğruna canını vermiş tüm aydınlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Sinan Meydan, vatandaşların sorularını yanıtladı. Günün anısına, gençlerin eğitimine destek olmak için Sinan Meydan ve Dilek Gappi adına Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da Meydan ve Gappi'ye plaket takdim etti. Söyleşi bitiminde Sinan Meydan, sevilen kitaplarını Karşıyakalılar için imzaladı.