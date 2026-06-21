Sınav Giriş Belgesini Unutan Öğrenci Geç Kaldı

BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, otomobilde unuttuğu giriş belgesini almaya gidince sınava geç kaldı. Görevliler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken, içeri alınması için kendisine yardımcı olan velilere de sarılarak teşekkür etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. Kentte de öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılması ile sınav salonlarına alındı.

'BENİM HATAM'

Nilüfer ilçesi Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelip, otomobilde sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci, belgeyi almak için araca gitti. 10.03'te geldiği okul kapısında sınav sorumluları ve polisler tarafından içeri alınmayan aday, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" derken; öğrencinin içeri alınması için uzun süre uğraşan veliler büyük üzüntü yaşadı. Geç kalan aday, kendisine yardımcı olan velilere sarılarak teşekkür etti.

Haber-Kamera: Esra TÜRKER/ Bursa,