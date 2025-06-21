Sınav Kağıdı Şaşkınlığı: Yanlış Okula Giden Öğrenciler

Aynı isimdeki farklı ilçedeki okula gittiler, 1 seneleri heba oldu

Sınava yetişecekken, yerini ilk kez sınava girecek başka bir öğrenciye verdi

SAMSUN - Samsun'da YKS'ye girmek isteyen onlarca öğrenci, sınav kağıdında 19 Mayıs Lisesi ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka bir okula gidince sınava giremeyerek 1 yıllık çalışmalarını heba etti.

Sabah erken saatlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesine gelen öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınava giriş belgelerinin üst kısmında yer alan Samsun/19 Mayıs ibaresine aldanarak merkezdeki liseye giden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin adres kısmının sonunda yer alan 19 Mayıs ibaresini buradaki yetkililerin uyarması sonucunda öğrendi.

Yetkililerin uyarısı ile sınavın İlkadım ilçesinde değil 43 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesinde olduğunu öğrenen öğrenciler büyük şok yaşadı. Bazı öğrenciler üzüntüden gözyaşlarını tutamazken, yanlış ilçeye gelen öğrenciler sınava arabayla gelenlerle, motorize polis ekipleriyle ve resmi polis otolarıyla başka ilçedeki sınav yerlerine yetiştirilmeye çalışıldı.

İlginç anlar yaşandı

Yanlış ilçeye gelen öğrencileri sınava yetiştirmek için okul önüne çok sayıda motorize polis ekibi geldi. Ekipler, öğrencileri alarak 43 km uzaklıktaki doğru okula götürmek için çaba sarf etti. Bazen araç, öğrencilerin tamamını almaya yetmezken araçtan inen bir öğrenci, yerini sınava geç kalan başka bir öğrenciye verdi. Yerini başka birine veren öğrenci, "Ben daha önce de bu sınava girmiştim. Araca binemeyenlere sordum, 'İlk kez mi gireceksiniz' diye. İlk kez girecek birine yerimi verdim. İnşallah sınava yetişirler, sağlık olsun" dedi.

Yanlış okula gelen diğer öğrenciler de yetkililere tepki gösterirken, giriş kağıdında 19 Mayıs ilçesinin yanında ilçe yazmadığını onu okul olarak algıladıklarını ifade ettiler.

Öte yandan bu yıl okul dışında bir görevli öğrencilerin kağıdını kontrol etmezken, birçok öğrenci yanlış okula geldiğini sınava girmeden çok az önce öğrendi ve 43 km uzaklıktaki okula yetişme şansını kaybetti.