Sincan Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Sincan Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ercan, ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Ercan, daha sonra belediyeye gelerek görevine başladı.
Ercan, kendisini karşılayan belediye personeline hitaben yaptığı konuşmada, kendisine duyulan teveccüh karşısında duygulandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşımız 5 yıl daha yetkiyi bize verdi. Biliyorum ki geçtiğimiz dönemde çok güzel yatırımlar, eserler ortaya koyduk ve hiçbir gerekçeye sığınmadık. Hiçbir şeyi bahane etmeden hizmete devam edeceğiz. Vatandaşın gönlüne girdik, gönlünde de kalacağız. Giremediklerimizin de gönlüne gireceğiz. Belediye demek, hoşgörü demek, güler yüz demek. Dolayısıyla bu duruşla çalışmalarımıza bugüne kadar devam ettik. Bundan sonra da bu yolda yürümeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Göreve Başladı - Son Dakika
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