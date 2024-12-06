Sincan\'da Camiler Düzenli Temizleniyor

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Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için camileri düzenli aralıklarla temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sincan Belediyesi ekipleri ilçedeki camiler detaylı bir şekilde temizlenmeye devam ediyor.

Temizlik ekipleri, ibadethane halılarını süpürerek yüzeyleri temizlerken, ihtiyaç duyulan camilerde ise kuru köpükleme yöntemiyle halılar steril hale getiriliyor.

Sincan Belediyesi ayrıca, camilerin bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını da sürdürüyor.