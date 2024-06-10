Ankara'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Ankara'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Ankara Sincan'da, sırtından bıçak darbeleri aldığı tespit edilen 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

10.06.2024 19:37  Güncelleme: 20:21
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis eve girdiğinde genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Lale Polat'ın, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Kaynak: DHA

Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cihan Ramazan: Sırtından hançerlenmiş deyince Bay Kemal sandım bir an. 6 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Bu ne ya hergun aynı şey 13 1 Yanıtla

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