Şıncın\'daki APEC Zirvesi\'nde Şi, Trump ve Putin 19 Kasım\'da üçlü görüşme yapacak

Çin'in ev sahipliğinde 17-19 Kasım tarihlerinde Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne 12 ülke ve bölgenin lideri katılacak.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyinden (CCPIT) yapılan açıklamaya göre, zirveye ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Avustralya, Kanada, Şili, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Rusya, Tayland ve Vietnam'dan devlet ve hükümet başkanları katılacak, konuşmalar yapacak ve panel tartışmalarında yer alacak.

Ayrıca, APEC'e müstakil olarak üye olan Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin başkanı da zirvede yer alacak.

Hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, "Birlikte Refah İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla 18-19 Kasım'da toplanacak.

Öncesinde iş dünyası ve hükümet temsilcileri, 17-18 Kasım'da APEC CEO Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirveye Fortune Global 500 listesindeki 115 şirketin temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, APEC CEO Zirvesi'nin açılış törenine katılacak ve burada konuşma yapacak.

Liderler zirvesi öncesinde konuk liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Şi, zirve marjında da ikili görüşmelerde bulunacak.

Çin-ABD-Rusya üçlü zirvesi

Öte yandan, APEC marjında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü bir zirve toplantısı gerçekleştirilecek.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'i ziyaret edeceğini, ziyaretinin ikinci ayağında Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Çin ve ABD liderleri ile 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağını duyurmuştu.

Ayrıca ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin 20 Kasım'da ikili zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.