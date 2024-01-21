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Sındırgı Beyaza Büründü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezi dron ile görüntülendi. Vatandaşlar karın güzelliğiyle uyanırken çocuklar sokaklarda kartopu oynadı. Fotoğraf meraklıları da beyaz örtüyü görüntülemek için sokaklara çıktı. Kar yağışı çiftçilere bereket getirirken sürücülere de tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Sındırgı Beyaza Büründü
21.01.2024 - 16:06,
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Beyaza bürünen Sındırgı böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde gece, ilçe merkezinde ise gündüz saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezi dron ile görüntülendi.

Pazar sabahına vatandaşlar beyaz örtünün güzelliği ile uyanırken çocuklar ise kartopu oynamak için sokağa çıktı. İlçe merkezine yağan ilk kar sevinçle karşılandı. Fotoğraf meraklıları da beyaz örtüyü görüntülemek için sokaklara çıktı. Doğal şehir olarak bilinen Sındırgı ilçesi dört mevsim fotoğraf tutkunları için de doğal plato oluşturuyor.

Gazetecilik bölümü üniversite öğrencisi Ömer Yalçın da kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek " Bu güzel anı fotoğraflamak için çıktım. Kar yağışı bizim için görsellik sunduğu gibi, çiftçilerimize de bereket oluyor, barajlarımızı dolduruyor. İnşallah daha çok yağar." dedi.

Yüksek rakımlı kırsal mahalleler ve Sındırgı - Akhisar - Simav yolunu kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları, kar lastikleri ve yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA
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