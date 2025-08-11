Sındırgı'da Deprem Faciası - Son Dakika
Sındırgı'da Deprem Faciası

11.08.2025 20:39
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremde Nihat Önbaş hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kalıp ölen Nihat Önbaş'ın (81) yaralı eşi Hamide Önbaş, "Bina yıkılınca, eşim bana göre daha derine düşmüş. Beni almadan onu çıkaramazlardı. Onu çıkarmaları biraz daha uzun sürdü. O nedenle eşimi kaybettik" dedi.

Sındırgı dün saat 19'53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde 12'si metruk 16 ev yıkıldı. Yıkılan bu evlerden biri de ilçe merkezindeki zemin katında eczane bulunan 3 katlı bir apartman oldu. Yıkılan binanın enkazının altında 6 kişi kaldı. Enkaz altındakilerden 2'si kendi imkanıyla çıkarken, diğer 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında Hamide Önbaş ile eşi TEKEL'den emekli işçi olan eşi Nihat Önbaş da vardı. Ancak iki çocuk babası Nihat Önbaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yüzünde ezilme, kolu ve bacağında kırık olan Hamide Önbaş'ın ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Önbaş, "Yıkılan binada oturanların tamamı ev sahibiydi. Biz de 18 yıl önce emekli olduktan sonra bu evi alıp, Sındırgı'ya yerleşmiştik. Binanın alt katında pide fırını vardı. Daha sonra burası market, son olarak da eczane oldu. Bina da yıkılmasına neden olacak bir sorun var mıydı bilmiyorum" dedi.

Deprem anında eşiyle mutfakta olduklarını aktaran Önbaş, "Deprem anında ben mutfak lavabosunun kenarına tutundum. Ancak yine de yere düştüm. Kolum altımda kaldı. Beni saatler sonra çıkardılar. Ancak, bina yıkılınca, eşim bana göre daha derine düşmüş. Beni almadan onu çıkaramazlardı. Onu çıkarmaları biraz daha uzun sürdü. O nedenle eşimi kaybettik. Hiçbir şey anlamadım. Aklıma geldikçe moralim bozuluyor" dedi.

Kaynak: DHA

