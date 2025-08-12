Sındırgı'da Deprem İçin Konteyner Kurulumu

Bakan Yerlikaya: Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için Konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve Ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek.