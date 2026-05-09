Sındırgı\'da İtfaiye, Sıkışan Kedi Yavrusunu Kurtardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, iki duvarın arasında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağcıbedir Mahallesi'nde bir yavru kedinin iki duvar arasında mahsur kaldığı yönünde ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sındırgı itfaiye ekipleri, sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.
