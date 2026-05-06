Sındırgı'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenlik Önlemleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, motosiklet sürücülerine can güvenliğini artırmak ve görünürlüğü sağlamak amacıyla kask ve reflektör yelek hediye edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Bayram Burak Ayva katıldı. Protokol üyeleri ve trafik polisleri, durdurdukları sürücülere kask ve reflektör kullanımının önemi hakkında bilgi vererek, standartlara uygun olmayan kask kullananlara vizörlü yeni kasklar ile gece fark edilmeyi kolaylaştıran reflektör yelekler dağıttı.

Trafik polisi Hikmet Öztürk, yaptığı açıklamada, denetimlerde bazı vatandaşların "baret" olarak tabir edilen ve yasal yükümlülükleri karşılamayan kasklar kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

Vatandaşların can güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın seyir halinde daha güvenli olmaları için vizörlü ve güneş gözlüklü kasklar dağıttık. Motosiklet kullanan vatandaşlarımız, gerekli belgeleri ve sertifikaları taşıyan kaskları kullanırlarsa hem bizi mutlu ederler hem de can güvenliklerini korumuş olurlar. Önce emniyet, sonra can güvenliği diyoruz."