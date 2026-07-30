Sındırgı\'da Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.