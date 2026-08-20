Sındırgı Orman Yangını Kontrol Altında

OGM: ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.

ANKARA,