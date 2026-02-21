Sine-Sen'den Bakanlığa Eleştiri - Son Dakika
21.02.2026 13:55
Sine-Sen, dizi projelerine verilen kamusal destekleri eleştirerek emekçi haklarının önceliklenmesini istedi.

(ANKARA) - Sinema Emekçileri Sendikası'ndan (Sine-Sen) yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının dizilere yönelik teşvik projesi eleştirilerek, "Kamusal kaynakların, hali hazırda yurt dışına satılmış projelere aktarılması yerine, dizi emekçilerinin haklarının güvence altına alınması, çalışma koşullarının iş hukuku gözetilerek yeniden düzenlenmesi ve istihdamın artırılması için kullanılması gerektiğini hatırlatıyor ve ilgili bakanlıkları bu konuda sorumluluk almaya çağırıyoruz" denildi.

Sine-Sen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, dizi yapımcıları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında teşvik uygulamalarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Sektörde işsizlik tırmanırken kamu kaynakları yapımcıların karına değil, emekçinin istihdamına, güvenceli çalışma koşullarına ve haklarına ayrılmalıdır" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kültür ve Turizm Bakanı'nın dizi yapımcıları ile gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, yurt dışına satışı gerçekleşmiş dizilere bölüm başına yaklaşık 33 bin dolar tutarında kamu desteği verilmesi ve dizi karakterleri ile anlatıların Türkiye'nin turizm tanıtım stratejisinin bir parçası olarak kullanılması yönünde bir politika açıklanmıştır. Son yıllarda özellikle televizyon dizileri alanında reklam gelirlerinin ciddi biçimde azalması, sektörün iş hacminde daralmaya ve projelerin giderek yurt dışı pazarına odaklanmasına yol açmıştır. Uluslararası satış beklentileri doğrultusunda,bütçelerin önemli bir bölümü star oyunculara ve yüksek maliyetli mekanlara ayrılmak zorunda bırakılmaktadır. Buna karşın, yurt dışı satışlarının gerçekleşmemesi halinde projelerin iptal edilmesi yaygın bir uygulama haline gelmiş, televizyon dizileri fiilen yurt dışı pazarı için üretilen, satılamadığı takdirde sona erdirilen projelere dönüşmüştür. Bu süreç, sektörde üretim hacmini daraltmış, set sayısını azaltmış ve dizi emekçileri açısından işsizliği büyütmüştür. Böylesi bir dönemde sektör emekçileri, kamusal teşviklerin öncelikle iş hacmini ve istihdamı artırmaya yönelik olarak tasarlanmasını beklerken, açıklanan destek modelinin zaten uluslararası pazarda yer bulmuş projelere yönelmesi hayal kırıklığı yaratmıştır. Kamusal kaynakların, hali hazırda yurt dışına satılmış projelere aktarılması yerine, dizi emekçilerinin haklarının güvence altına alınması, çalışma koşulları iş hukuku gözetilerek yeniden düzenlenmesi ve istihdamın artırılması için kullanılması gerektiğini hatırlatıyor ve ilgili bakanlıkları bu konuda sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Televizyon, Emekçi, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Dizi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
