Sinem Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Raporu - Son Dakika
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Sinem Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Raporu

01.07.2026 11:14
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6 Şubat depreminde yıkılan apartmanda, kolonların yönetmelik şartlarını sağlamadığı belirtildi.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin davaya sunulan yeni bilirkişi raporunda, 13 katlı binanın kolonların bazılarının donatı alanı açısından yönetmeliğin minimum koşullarını sağlamadığı belirtildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tutuksuz 8 sanıklı davanın dosyasına, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 7 akademisyenin hazırladığı 51 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, yapıya ait belediye evraklarıyla mimari ve statik proje raporlarının dosyada mevcut olduğu, binanın 1996 yılında yapımına başlandığı belirtildi.

Sinem Apartmanı'nın 1975 deprem yönetmeliği kapsamına girdiği ifade edilen raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Yapıyla ilgili analizler sonucunda, temellerin zemin emniyet gerilmesi açısından yeterli olduğu, kesit ve donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğu saptanmıştır. Yine analizler sonrası, kolonların bazılarının kesit, donatı alanı ve donatı detaylandırması açısından yetersiz olduğu tespit edilerek, kolonların bazılarının donatı alanı açısından yönetmeliğin minimum koşullarını sağlamadığı belirlenmiştir. Kirişlerin ise kesit açısından çoğunlukla yeterli, donatı alanı ve donatı detaylandırması açısından ise çoğunlukla yetersiz olduğu, döşemelerin kesit ve donatı açısından yeterli olduğu belirlenmiştir."

İlgili yönetmeliğe göre asmolen kiriş yüksekliğinin en az 30 santimetre olması gerekirken projede bu şartın sağlanmadığı belirtilen raporda, deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre müteahhitlerle mimari ve statik fenni mesullerin asli, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişilerle belediye yapı kontrol biriminin tali kusurluğu olduğu kaydedildi.

Apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.?

Soruşturma kapsamında 15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Binanın yıkılmasıyla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Ferhat Yağ ve Esra Yıldırım hakkında açılan dava, ana dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Raporu - Son Dakika

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