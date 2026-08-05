Üsküdar Belediyesi'ndeki Sinem Dedetaş posteri indirildi - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'ndeki Sinem Dedetaş posteri indirildi

Üsküdar Belediyesi\'ndeki Sinem Dedetaş posteri indirildi
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Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediye binasına asılan afişi gece yarısı indirildi. Belediye meclisi bugün, görevden uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçecek.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Geçtiğimiz cuma akşamı tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belediye binasına asılan posteri ile "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözlerinin bulunduğu afiş dün gece yarısı indirildi. Üsküdar Belediye meclisi bugün, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "suç örgütü liderliği"nin de arasında bulunduğu bazı suçlar yöneltilerek cuma akşamı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Dedetaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'ne götürülürken, önceki gün Üsküdar Belediyesi binasına Dedetaş'ın ekonomi düzelmedikçe "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi bugün tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekilini seçecek. Seçim öncesi dün gece yarısı Üsküdar Belediyesi'nin ön yüzeyindeki Sinem Dedetaş posteri ile ekonomi düzelmedikçe "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözlerinin bulunduğu afiş indirildi.

"HEPİMİZİ İÇERİ ALSANIZ DA BU MİLLETİN YÜZÜ GÜLMEYECEK. EKONOMİ BU ŞEKİLDE DÜZELMİYOR"

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk dalga operasyonun ardından belediye meclisinin nisan oturumunda yaptığı konuşmada, operasyonu eleştirmiş, "Bugün kimsenin yüzü doğru düzgün gülmüyor. Yaşanan olaylar, üzerimize atılan iftiralar insanların yüzünü güldürmüyor. Ben şu tarafa bakıyorum: Sadece siyaset yapın, insanları karalayın, iftira atın, içeri atın... Bize ait olmayan para görüntüleri sanki belediyeninmiş gibi lanse edilsin; iki dakika içinde bu yalanlansın, dekontlar ortaya çıksın... Bu süreç bu şekilde hiçbir yere gitmeyecek. Hepimizi içeri alsanız da bu milletin yüzü gülmeyecek. Bunlar milletin yüzünü güldürmüyor. Bu ekonomi bu şekilde düzelmiyor. Bize istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz. Nasıl olsa serbest, kimseye bir şey olmuyor! O yüzden diyorum ya, umarım adalet herkese eşit işler. O zaman belki bu kadar rahat iftira atılamaz" demişti.

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İlgili haber linki: https://abone.ankahaber.net/haber/b3c385e7-4d67-4134-948a-6d8e22c03aae/

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'ndeki Sinem Dedetaş posteri indirildi - Son Dakika

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