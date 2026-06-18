Sinema biletlerinde yeni indirim düzenlemesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeyle, sinema biletlerinde öğrenci ve kamu çalışanlarına yüzde 40'a, engelli, şehit yakını ve gazilere yüzde 50'ye, "film özel bileti" uygulamasında ise yüzde 70'e kadar indirim yapılabilecek.

"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde belirli yapımlar için "film özel bileti" satışı gerçekleştirilebilecek. Böylece belirlenen filmler için özel fiyatlandırma ve satış uygulamaları mümkün hale gelecek.

İndirimli bilet satışlarına ilişkin esaslar da güncellendi. Buna göre, öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet ücreti üzerinden en fazla yüzde 40 indirim yapılabilecek.

Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan biletlerde ise indirim yüzde 50'ye kadar uygulanabilecek. Aynı oran sabah seansları ile kurum ve izleyici özel biletleri için de geçerli olacak.

"Türkiye genelindeki sinemalarda geçerli olacak"

İnternet üzerinden satın alınan sinema biletlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra yüzde 10'a kadar ek indirim uygulanabilecek.

Film özel biletlerinde ise tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i geçmeyecek şekilde indirim yapılabilecek. İndirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.

Yönetmelik kapsamında, film özel biletlerine ilişkin bilgilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen sinema salonu işletmecisi dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar aracılığıyla Bakanlığa iletilmesi zorunlu hale getirildi.

İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, sisteme dahil olan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacak.

Mevcut indirimler devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliği mevcut indirim uygulamalarını etkilemeyecek.

Türkiye genelindeki sinema salonlarında uygulanan "Her Çarşamba Sinema Günü" kampanyası da sürecek.

Kampanya kapsamında katılımcı sinema salonlarında biletler 140 lira sabit fiyatla satışa sunuldu.

Uygulama, özellikle öğrenciler ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.