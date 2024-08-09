Sinemalarda Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Girecek

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(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda bugün dramdan aksiyona, korkudan animasyona birçok türde 8 film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Newyork'ta Bir Gece

Film, New York'a iniş yaptıktan sonra taksi tutan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Uzun bir uçuşun ardından Girlie, akşam geç saatlerde New York City'deki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelir. Terminal binasından çıktığında hemen önüne çıkan ilk taksiye biner ve dairesinin bulunduğu Midtown Manhattan'a gitmek ister. Telefonuna kısa mesajlar gelmeye devam ederken aslında tek isteği yalnız kalmaktır. Ancak arkadaş canlısı bir şoför olan Clark onunla havadan sudan sohbet etmeye başlar. Clark ile Girlie arasında başlayan yüzeysel konuşmalar, zamanla beklenmedik derin bir konuşmaya evrilir.

Tür: Dram

Yönetmen Christy Hall

Oyuncular: Sean Penn, Dakota Johnson, Marcos A. Gonzalez

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzdaki Sır

Film, herkes tarafından dışlanan Tili'nin gizemli biriyle tanıştıktan sonra yaşadığı maceraları konu ediyor. Okyanus Melekleri Ormanı'nın genel müdürü olan Tili, ormanı bir tatil köyü haline getirir ve bu sayede turistleri çekmeyi başarır. Bu sırada buzda meydana gelen bir çatlak yüzünden penguenlerin evleri zarar görünce, orman sakinleri arasında tartışma başlar. Durumun ne olduğunu anlamak isteyen Kaptan Penguen ve arkadaşları, bunun için kuzeye gelir. Ancak onlar geldiğinde Tili yoktur. Tüm gruplardan dışlanan Tili, yeryüzündeki kimsenin varlığından haberi olmadığı gizemli biriyle tanışmıştır. İkili, penguenler şehriyle ormanı yeniden kurmak için uzun bir yolculuğa çıkarlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Ali Karaçam

Borderlands

Otel ve Knock Knock filmlerinin yönetmenliğini yapan Eli Roth bu filminde, kurgusal Pandora gezegeninde gizemli bir kalıntının peşine düşen bir grup avcının hikayesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yönetmen Eli Roth

Oyuncular: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black

Asansör Oyunu

Film, kaybolan kız kardeşinin peşine düşen Ryan'ın hikayesini anlatıyor. Ryan, kardeşinin kaybolduğu gece çevrim içi oynanan bir oyunda oyuncuların başka bir boyuta seyahat etmek için asansör oyununa katıldığını öğrenir. Bir dizi uyarıcıyı görmezden gelen Ryan, kardeşinden bir iz bulma umuduyla oyuna katılmaya karar verir. Ancak çok geçmeden bu uyarıların bir nedeni olduğunu öğrenir.

Tür: Korku

Yönetmen Rebekah McKendry

Oyuncular: Megan Best, Gino Anania, Alec Carlos

Neredeyse Maço

Film, annesinin isteğine çözüm bulmaya çalışan bir diş hekiminin hikayesini konu ediyor. Damir, uzun süredir Amerika'daki prestijli bir tıp merkezinde çalışmak için haber bekleyen bir diş doktorudur. Sonunda beklediği haberi alan Damir'in mutluluğu çok uzun sürmez. Çünkü annesi sadece evlenip eşiyle birlikte gitmesine izin verir. Bu durum üzerine Damir, bir hastasından öğrendiği flört ajansına gider ve kendisine yardım etmelerine ister. Uzman Ardak, yardım için hazırdır. Damir, iki ay içinde bu durumu çözmeyi başarabilecek midir?

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen Bakhytzhan Zhienaly

Oyuncular: Dastan Orazbekov, Zhanna Kuanysheva, Kamshat Zholdybaeva

İnziva

Film, arkadaşlarıyla birlikte yoga inziva kampına giden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Duygu, İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan genç bir kadındır. Rüyalarında sürekli izlendiğini ve telefon tacizleriyle uğraştığını gören Duygu, bu durumdan rahatsızdır. Kendisine iyi geleceğini düşünerek yakın arkadaşı Seda ve yeni tanıştığı Yasemin ile birlikte bir yoga inziva kampına katılır. Duygu, tuhaf cinsel ritüellerin uygulandığı bu kampta, kaybolan arkadaşlarıyla karşılaşır. Son gece düzenlenen kanlı bir ayinde Duygu'nun hayatı tehlikeye girer.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen Atilla Özyüksel

Oyuncular: Berna Gülen, Can Alkım Çetin, Recep Temel

Sonsuza Kadar Kaçamazsın

Film, kendini ormanda biri tarafından ölümcül bir öfkeyle avlanırken bulan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Miranda, geçmişte yaşadığı bir trajediden dolayı şiddetli anksiyete yaşayan genç bir kadındır. Miranda, bir seri katilin onu yeni hedefi olarak seçmesiyle yeni bir sorunla karşı karşıya kalır. katilden kaçmaya çalışan Miranda, sahip olduğunu hiç bilmediği bir gücü keşfeder.

Tür: Gerilim

Yönetmen Michelle Schumacher

Oyuncular: J.K. Simmons, Fernanda Urrejola, Allen Leech

El Fecr

Film, tez çalışmaları nedeniyle bir hastayla tanışan üç psikoloji bölümü öğrencisinin hikayesini konu ediyor. Psikoloji bölümü öğrencileri Thalia, Erlan ve Ahmad, tezleri için akıl sağlığı sorunu olan Nina ile tanışırlar ve hastalığının tuhaf görülmesi nedeniyle bir belgesel çekerler. Nina zihinsel değişimin üç aşamasından geçmektedir. Sabahları ve öğleden sonraları normal görünür ama yine de soğuk ve dehşet vericidir. Gece, ikinci aşamada histerik tepkiler vermeye başlayan Nina,bedenine bir ruhun girdiğini hisseder. Üçüncü aşama, Nina'nın artık kendisi olmayan bedeninin aşamasıdır. Nina, yüzlerce yıl önce yaşamış olan atalarının ruhu tarafından ele geçirilmiştir. Thalia ve arkadaları, araştırmaları için mantıklarının ötesinde mistik şeylerle uğraşmak zorunda kalır.

Tür: Dram, Korku

Yönetmen Helfi C.H. Kardit

Oyuncular: Annette Edoarda, Yannie Sukarya