Singapur, 2025'ten itibaren yeni dizel otomobil ve taksilerin tescilini durduracak

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SİNGAPUR, 10 Temmuz (Xinhua) -- Singapur Kara Taşımacılığı İdaresi, ülkenin daha temiz enerji vizyonunu desteklemek amacıyla 2025 yılından itibaren yeni dizel otomobil ve taksilerin tescilini durduracağını duyurdu.

Öte yandan, dizel araç sahipleri yetki belgelerini yenileyebilecek ancak caydırıcı bir önlem olarak daha yüksek yol vergilerine tabi tutulacak.

İdare Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kısıtlamaların Klasik Araç Düzenlemesi ve Koleksiyonluk Araç Düzenlemesi kapsamındaki otomobillerin ithalat ve tescili için geçerli olmayacağını bildirdi.

Singapur, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünde bulunmuştu.