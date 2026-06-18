Singapur Başbakanı Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirerek, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Singapur arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."