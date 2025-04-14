Singapur GSYİH Büyüme Tahminini İndirdi - Son Dakika
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Singapur GSYİH Büyüme Tahminini İndirdi

Singapur, 2025 için GSYİH büyüme tahminini %0,0-2,0 aralığına düşürdü, dış talep zayıflıyor.

14.04.2025 17:01
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SİNGAPUR, 14 Nisan (Xinhua) -- Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülkenin 2025 yılının tamamına yönelik GSYİH büyüme tahminini ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel ticaret ve ekonomik faaliyetler üzerindeki geniş kapsamlı etkisini gerekçe göstererek yüzde 0,0-2,0 aralığına indirdi.

Bir önceki tahminde yüzde 1,0-3,0 aralığında bir büyüme öngörülüyordu.

Bakanlığın pazartesi günü yaptığı açıklamada bölgesel ekonomik görünümün, gümrük vergilerinin küresel ticaret akışları ve büyüme üzerindeki daha geniş yansımalarının da etkisiyle dış talepte görülecek düşüş nedeniyle zayıflayacağı belirtildi. Açıklamada, "İş dünyası ve tüketici beklentilerinde yaşanacak düşüşle birçok ekonomide iç tüketim ve yatırımlar da azalacak" denildi.

Bakanlık, Singapur'da dış talep görünümünün yılın geri kalanı için "önemli ölçüde zayıfladığı" ve dışa dönük sektörlerin görünümünü olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, imalat sektörünün özellikle yavaşlayan küresel talepten etkilenmesi beklendiği kaydedilerek bu durumun, zayıflayan küresel ticaretle birlikte toptan ticaret sektörünün performansına yük bindirebileceği ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Singapur, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur GSYİH Büyüme Tahminini İndirdi - Son Dakika

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