Singapur Hava Yolları Uçağı Türbülansa Girerek 1 Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Singapur Hava Yolları Uçağı Türbülansa Girerek 1 Yolcu Hayatını Kaybetti

Singapur Hava Yolları Uçağı Türbülansa Girerek 1 Yolcu Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu yaralandı. Uçak, Bangkok'ta acil iniş yaparken türbülansa girdi ve 6 bin fit alçalarak düştü. Yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi.

21.05.2024 16:24
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İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu yaralandı.

Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedildi.

Uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu belirtti.

Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.

Bazı yolcular başından yara aldı

Türbülans esnasında bazı yolcuların başından yara aldığı bildirildi.

Yaralanan yolcular, sağlık ekiplerince, Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi'ne sevk edildi.

Uçak, yaklaşık 3 dakikada aniden 6 bin fit alçaldı

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak, 37 bin fit (yaklaşık 11 bin metre) irtifada seyir halindeyken yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalarak 31 bin fite (yaklaşık 9 bin metre) düştü.

Kaynak: AA

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