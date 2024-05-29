Singapur Hava Yolları Uçağındaki Yaralanmaların Nedeni İrtifa Kaybı

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Şiddetli türbülansa giren Singapur Hava Yolları uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ilk bulguları, yaralanmaların 54 metrelik ani irtifa kaybı nedeniyle yaşandığını ortaya koydu.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta şiddetli türbülansa giren ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan Singapur Hava Yollarının uçuşuna ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk bulgularını yayımladı.

Bakanlık, uçağın 4,6 saniye içinde yaklaşık 178 ft (54 metre) irtifa kaybettiği, bu nedenle uçaktaki yer çekiminde ani değişiklik yaşandığını açıkladı.

Ani değişim sonucu kemeri takılı olmayan yolcuların önce havaya kalktığını kaydeden Bakanlık, ardından yolcuların ani şekilde koltuklarına çakıldıklarını belirtti.

Bakanlık "Bu ani olaylar silsilesi, mürettebat ve yolcuların yaralanmasına neden olmuştur." açıklamasını yaptı.

Olay

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti.

Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.