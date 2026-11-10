Singapur, yolcuları Kamboçya'da bırakılan The Odyssey gemisine el koydu

Yakıt maliyetleri nedeniyle dünya turunu Asya'da sonlandıran ve yolcularını Kamboçya'da bırakan ABD merkezli firmanın yolcu gemisine Singapur el koydu.

Singapur Liman İdaresinden yapılan açıklamada, ABD merkezli "Villa Vie Residences" şirketinin yaklaşık 195 metrelik "The Odyssey" gemisinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Geminin Singapur sularında olduğu ve gemiye el konulduğu aktarılan açıklamada, mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Dünya turu" vaadiyle yola çıkmıştı

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden 3 yıl önce yolculuğuna başlayan ve dünya turu sırasında yolculara "eşsiz bir lüks ve keşif tarzı" vadederek satılık ya da kiralık kabinler sunan geminin faaliyetlerini sonlandırmasının ardından şirketten yapılan açıklamada, geçmişte ortalama 1800 dolar olan kabin başına aylık yakıt giderlerinin, ABD'nin İran'la savaşı nedeniyle Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaklaşık 6 bin ila 8 bin dolara ulaştığı belirtilmişti.

"The Odyssey" gemisi yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 28 Ekim'de Kamboçya'da faaliyetlerine son vermişti.

Birçok yolcu, gemide dünya turu için 300 bin dolardan fazla ödeme yaptıklarını belirtmişti.