Sınır Tanımayan Doktorlar, UNRWA\'ya sağlanan finansal desteğin askıya alınmasından endişeli

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan, bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine bağışçıların UNRWA'ya finansal desteklerini askıya almalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bazı ülkelerin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği askıya alma kararından derin endişe duyuyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, bu kesintilerin milyonlarca Filistinli açısından neden olacağı sonuçların, Uluslararası Adalet Divanının Gazze'ye yardım akışını sağlamak için aldığı ihtiyati tedbirlerle çeliştiği vurgulandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün işgal altındaki Filistin toprakları ile çevre ülkelerdeki 5,9 milyonu aşkın Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.