Sinirlioğlu'na AGİT Genel Sekreteri Teşekkürü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, eski Dışişleri Bakanı ve emekli Büyükelçi Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği görevine atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hariciyemize, uzun yıllar, farklı görevlerde hizmet etmiş olan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zor dönemde, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik adına önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Sayın Sinirlioğlu'nun bu kritik görevde başarılı olacağına ve AGİT'in misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye, küresel barış ve istikrar için çabalarını sürdürecektir."