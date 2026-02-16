Sinnar'da Hastaneye İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
Sinnar'da Hastaneye İHA Saldırısı: 3 Ölü

16.02.2026 11:43
Mezmum Hastanesine düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var.

PORT Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde bulunan Mezmum Hastanesine Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait bir insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ağ tarafından yapılan açıklamada, "HDK, pazar akşamı Sinnar eyaletindeki Mezmum Hastanesine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu 7 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarının hedef alınmasının, tıbbi tesislere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altı çizildi.

Bu tür saldırıların sivillerin yaşadığı insani krizi daha da derinleştirerek sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bıraktığı vurgulanan açıklamada, Mezmum Hastanesinin hedef alınmasından HDK liderliğinin "tam sorumlu" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

