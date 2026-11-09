Sinop Ayancık\'ta kaya düşen grup köy yolunda temizlik sonrası ulaşım sağlandı

Sinop Ayancık'ta kaya düşen grup köy yolunda temizlik sonrası ulaşım sağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Ayancık'ta sağanak ve karın ardından dağdan kopan kaya parçaları Yalı Mahallesi'nde yola düştü. Güvenlik için kapatılan grup köy yolu, Ayancık Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin temizliğiyle trafiğe açıldı; emniyet ekipleri sürücüleri uyardı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kaya düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından ilçe merkezi Yalı Mahallesi Çamurca mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine belediye, İl Özel İdaresi ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yol, Ayancık Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan temizlik çalışması sonrası trafiğe açılırken, emniyet ekipleri de güzergahta trafik işaretlemesi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
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