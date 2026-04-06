Sinop Balıkçılığı Zor Bir Sezon Geçiriyor
Sinop Balıkçılığı Zor Bir Sezon Geçiriyor

06.04.2026 14:25
Sinop'ta balıkçılar, artan masraflar ve düşük fiyatlar nedeniyle sezonu olumsuz değerlendiriyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sinop'ta sezonu değerlendiren balıkçılar balıktan para kazanamadıklarını ifade ettiler. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, "Masraflar yüzde 100 arttı, ham balık satışlarında fiyatlar yüzde 100 geri düştü" değerlendirmesinde bulundu; tekne reisi Cumhur Şener ise "Balıklar para etmedi" dedi.

Sinop'ta balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan balıkçılık av sezonunun sonuna yaklaşılırken, teknelerini iskeleye çekmeye başladı. Sinoplu balıkçılar ANKA Haber Ajansı'na sezonu değerlendirdi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, bu yıl hiç palamut olmadığını ifade etti. Hamsinin ise 15 Eylül'den bu yana var olduğunu belirten Ünlü, ancak sezonda fiyatların geçen seneye göre düşük olduğunu kaydetti.

Ünlü, şunları söyledi:

"Masraflar yüzde 100 arttı, ham balık satışlarında fiyatlar yüzde 100 geri düştü. Bu, tezgahlarımıza da yansıdı. 30 liraya, 50 liraya hamsiler satıldı. Şu anda dahi 100 liraya hamsiler gidiyor. Geçen seneki fiyatların altında satışlarımız. Bu da tabii ekonomik olarak bizi sarstı. Mazot, personel gideri, av gideri; bu üç etken bizi yoruyor. Yazınki masrafları saymıyoruz tabii. Yazın tekneyi tersaneye çekip atmamızla 3 ila 5 milyon arası bir giderimiz oluyor. Sadece tekneyi çekmek, ağ bakımı filan yok. Balık fiyatlarında artış olmadığı zaman bizi eksiye düşürüyor. Birbirini dengelemesi gerekiyor. Geçen seneki fiyatlar kasa başına 700-800 lirayken, bu seneki fiyatlar 450 lira 500 lira. Yani artması gerekirken fiyatlarda bayağı bir düşüklük var. Giderlerimiz tabii yüzde 60, yüzde 70 yüzde 100 olan giderlerimiz onu dengelemediği zaman eksiye düşürüyor bizleri. Bizim ÖTV'siz mazot alım hakkımız var. Pompa fiyattan biraz düşük veya düşük mazot alıyoruz ama şu anda o da sıfırlandı. Ekonomik sebeplerden, savaşlardan, dışarıdaki sıkıntılardan dolayı bize de yansıdı bu. Şu anda pompa fiyatıyla bizim balıkçılıkta kullandığımız mazot aynı fiyat."

"Geçen sene boş köpük 10-15 lirayken bu sene 35-40 lira"

Tekne reisi Cumhur Şener ise "Sezonumuz pek olumlu geçmedi. Zayıf geçti. Şu an paydos ettik. Ağlarımızı toplayacağız. 3-5 güne memlekete gideceğiz. Eylül'ün 10'undan beri hep hamsiyle uğraştık. Palamut hiç olmadı. Mazottan dolayı olsun, ekonomik olsun masraflar çok ağır. Geçen sene boş bir köpük 10-15 lirayken, bu sene 35-40 lira. Balıklar para etmedi. En iyi kaliteli balık bile bu sene gitti 800 liraya, bin lira etmedi" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sinop Balıkçılığı Zor Bir Sezon Geçiriyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sinop Balıkçılığı Zor Bir Sezon Geçiriyor - Son Dakika
