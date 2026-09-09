Sinop Belediye Başkanı, mavi bayraklı plaj sayısını artıracaklarını açıkladı - Son Dakika
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Sinop Belediye Başkanı, mavi bayraklı plaj sayısını artıracaklarını açıkladı

Sinop Belediye Başkanı, mavi bayraklı plaj sayısını artıracaklarını açıkladı
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Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentte mavi bayraklı plaj sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 7 plaj rekreasyon alanını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gürbüz, Akliman bölgesindeki biyolojik arıtma tesisinin devreye girmesiyle birlikte o bölgedeki plajlar için de mavi bayrak başvurusu yapacaklarını ifade etti.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentte mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gürbüz, gazetecilere, kentte uzun yıllar sonra bir plajın mavi bayrak almaya hak kazanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Belediye olarak mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde kadınlar plajı dahil, 7 tane plaj rekreasyon alanını daha kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Çalışmalarımız bu alanlarda sürüyor. Ayrıca daha önce eksik kalan fakat işletmeye alınmamış atıl durumda olan Akliman bölgesinde bir biyolojik arıtma tesisimiz bulunuyor. Bu tesisle ilgili çalışmalarımızı başlattık ve ilerleyen günlerde tesisin devreye sokulmasıyla birlikte o bölgede bulunan plajlarımıza da mavi bayrak almak için müracaat edeceğiz."

Kaynak: AA

Sinop Belediyesi, Metin Gürbüz, Akliman, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Belediye Başkanı, mavi bayraklı plaj sayısını artıracaklarını açıkladı - Son Dakika

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