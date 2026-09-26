Sinop Boyabat\'ta iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop Boyabat'ta iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta Karacaören köyü yakınlarında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaza yerindeki yaralılar, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki 57 ABK 730 plakalı hafif ticari araç, F.K'nin kullandığı 34 DM 2581 plakalı otomobille Karacaören köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.K, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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