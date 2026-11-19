Sinop Boyabat'ta kavşakta çarpışan araçlarda aynı aileden 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Osmanköy mevkisindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaralandı.
Sinop'tan Kastamonu istikametine giden S.T'nin idaresindeki 55 ASG 57 plakalı otomobil ile C.S'nin yönetimindeki 34 KT 5912 plakalı araç, Osmanköy mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada aynı aileden olduğu belirlenen M.S. (60), S.S. (60) ve E.S. (26) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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