Sinop Durağan'da çeltik hasadı başladı, pirinçler Türkiye'nin her yerine gönderilecek - Son Dakika
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Sinop Durağan'da çeltik hasadı başladı, pirinçler Türkiye'nin her yerine gönderilecek

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Sinop Durağan\'da çeltik hasadı başladı, pirinçler Türkiye\'nin her yerine gönderilecek
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Sinop Durağan'da çeltik hasadı Yalnızkavak köyünde düzenlenen programla başladı. Programa katılan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, bu yıl verimli ve bereketli bir sezon geçirdiklerini, ilçenin kaliteli pirinçlerinin bu yıl da Türkiye'nin her yerine gönderileceğini söyledi.

Sinop'un Durağan ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Yalnızkavak köyünde gerçekleştirilen hasat programına Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, burada yaptığı konuşmada, ekimi gerçekleştirilen çeltiklerin hasat dönemine ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Bu sene elhamdülillah köylülerimizle görüştüğümüzde, makinelerimize ve tarlalarımıza baktığımızda bereketli bir yıl yaşıyoruz. Rabbim yine bize suyundan, güneşinden, her şeyinden faydalı ürünler almayı nasip etsin. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Durağan'ın pirinç üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Ermiş, "İlçemizde üretilen pirinçlerin kalitesi ve tadı herkes tarafından biliniyor. İnşallah bu yıl da Türkiye'nin her yerine ilçemizden güzel pirinçler gönderilecek." dedi.

Kaymakam Ayan ise sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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