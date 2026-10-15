Sinop Gerze'de Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası törenle açıldı - Son Dakika
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Sinop Gerze'de Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası törenle açıldı

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Sinop Gerze\'de Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur\'an Kursu binası törenle açıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde Hamidiye Mahallesi'ndeki Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası törenle hizmete açıldı. Açılışta İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş ve Kaymakam Yıldız Büyüker konuştu; hayırseverlere plaket verildi, dua edilip kurdele kesildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde yapımı tamamlanan Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası hizmete açıldı.

Hamidiye Mahallesi'nde hizmete alınan binanın açılış programında konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve temel dini değerlerle tanışmasının önemli olduğunu söyledi.

Kursun ilçeye kazandırılmasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve yetkililere teşekkür eden Aktaş, "Buranın yapılmasında hayırsever vatandaşlarımızın önemli katkıları oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Çünkü çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve temel dini değerlerle tanışmaları çok önem arz ediyor." dedi.

Kaymakam Yıldız Büyüker ise çocukların eğitimine dönük her adımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, kursun binasının ilçeye ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kursun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi. Ardından dua okundu ve kurdele kesilerek kurs binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop Gerze'de Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası törenle açıldı - Son Dakika
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