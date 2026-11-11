Sinop Gerze'de kursiyerlere gıda güvenliği anlatıldı, Alo 174 hattı hatırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Gerze'de kursiyerlere gıda güvenliği anlatıldı, Alo 174 hattı hatırlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Gerze\'de kursiyerlere gıda güvenliği anlatıldı, Alo 174 hattı hatırlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik güvenilir gıda, helal gıda ve israf bilinci konferansı düzenledi. Programda gıda güvenliği, denetimler ve hijyen ihlalleri anlatıldı; şüpheli ürünlerde Alo 174 Gıda Hattı'nın kullanılması hatırlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik "Güvenilir Gıda, İsraf Bilinci ve Helal Gıda" konferansı gerçekleştirildi.

Gerze İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak ile uzman personel tarafından katılımcılara güvenilir ve helal gıda tüketimi ile gıda israfıyla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Etkinlikte, kurumun faaliyetleri ile gıda güvenliğini sağlamadaki rolü ve yürütülen denetimler hakkında da bilgi verildi.

Gıda güvenliğinde tüketici bilincinin ve denetiminin önemine işaret eden uzmanlar, hijyen ihlalleri ve şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların "Alo 174 Gıda Hattı"nı kullanabileceklerini hatırlattı.

Konferans, kursiyerlerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEğitimGüncelTarımGerzeSinopYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 19:00:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Sinop Gerze'de kursiyerlere gıda güvenliği anlatıldı, Alo 174 hattı hatırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android