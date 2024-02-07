Sinop Kalesi Surlarının Restorasyonu Tamamlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, 11 burçtan oluşan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Sinop Kalesi surlarında yürütülen çalışmalar kapsamında acil onarım gerektiren yerlerin önemli kısmının restorasyonunun tamamlandığını bildirdi.
Süren, AA muhabirine, Sinop Kalesi surlarının restorasyonu amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019'da "Sinop Kalesi Acil Onarım Projesi" hazırlandığını söyledi.
Bu kapsamda öncelikle Tarihi Cezaevi'ni çevreleyen surların tehlike oluşturmaması için onarım süreci başlatıldığını belirten Süren, "Doğu, batı, kuzey ve güney kale surlarıyla meydan projesinin de içinde yer aldığı, saat kulesinin de bulunduğu bölümlerin bir kısmının onarımı yapıldı. Kumkapı ile İncedayı Mahallesi arasındaki kuzey surlarının bir bölümü kaldı." dedi.
Surların 2 kilometrelik bölümünün elden geçirildiğini aktaran Süren, "Onarılmayan kısımlarda rölöve ve restorasyon projeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu bölümlerin de acil onarım gerektiren yerlerinin onarılması ile Sinop Kalesi ve surlarının tamamı acil onarımdan geçmiş olacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde kalenin güzelliği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.
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