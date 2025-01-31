Sinop Müzeleri 326 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Sinop Müzeleri 326 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sinop Müzeleri 326 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sinop'taki müzeler, 2023'te 326 bin ziyaretçiyle büyük ilgi gördü. Vali Özarslan teşekkür etti.

31.01.2025 13:46
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Sinop'taki müzeler, geçen yıl 326 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin kültürel ve tarihi zenginliklerini yansıtan müzelerin 2024 yılında da yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Restorasyon çalışmaları henüz tamamlanmayan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin, bir bölümünün ziyarete açık olmasına karşın kenti ziyaret edenlerin ilk durakları arasında yer aldığını vurgulayan Özarslan, kentte geçen yıl hizmete açılan Türkiye'nin ilk keten müzesinin de çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Özarslan, 326 bin kişinin ziyaret ettiği Sinop'taki müzelerin kentin geçmişine ışık tuttuğuna dikkati çekerek, "Şehrimizin müzelerine gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Sinop'un eşsiz müzelerini ziyaret ederek tarihe yolculuk yapmak isteyen misafirlerimizi müzelerimizi görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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