Sinop Saraydüzü'nde ormanlık alanda çıkan yangın bir saatlik müdahaleyle söndürüldü
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Seyir Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Vatandaşların dumanı görüp 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Saraydüzü Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Seyir Tepesi mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Saraydüzü Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kaynak: AA
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