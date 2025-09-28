Sinop'ta Alzheimer Hastası Denizde Ölü Bulundu - Son Dakika
Sinop'ta Alzheimer Hastası Denizde Ölü Bulundu

28.09.2025 14:38
93 yaşındaki Ahmet Ö., Sinop'ta denizde ölü bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta Alzheimer hastası bir kişi denizde ölü bulundu. Enver Bahadır Caddesi Karakum yürüyüş yolu üzerinde denizde hareketsiz bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizden çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Otopsi, sinop, Son Dakika

