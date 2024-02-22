Sinop'ta Aranan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta Aranan 6 Kişi Yakalandı

Sinop\'ta Aranan 6 Kişi Yakalandı

Sinop'ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 5'i tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Sinop'ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 6 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada, farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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