Sinop'ta Bal Ormanlarıyla Rekolte Artışı

Mevsim şartlarına bağlı olarak yıllık 150 ila 300 ton arasında bal rekoltesi elde edilen Sinop'ta, kurulan bal ormanlarıyla üretimin daha da artırılması hedefleniyor.

Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bal Ormanı Eylem Planı" çerçevesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce kent genelinde bugüne kadar 16 bal ormanı kuruldu.

Buralara, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki nektar ve polen varlığının desteklenmesi amacıyla kuşburnu, kızılcık, yaban elma, böğürtlen, ateş dikeni, ıhlamur, lavanta gibi meyve ve çiçek fidanları dikildi.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, Sinop'un coğrafi yapısı ve bitki çeşitliliği bakımından arıcılığa çok elverişli kentler arasında yer aldığını söyledi.

Kurulan 16 bal ormanının arıcıların hizmetine sunulduğunu belirten Kalelioğlu, "Ülkemiz bitki örtüsü çeşitliliği, iklim şartları anlamında son derece zengin. Bu manada arıcılıkta çok önemli bir yere sahip. Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz, köylülerimize, arıcılarımıza destek vermeye çalışıyor." dedi.

Kalelioğlu, kentte en son hizmete açtıkları Dibekli Bal Ormanı'nın da arıcılara önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirterek, "Dibekli Bal Ormanı'mız 2025 yılında ihalesi yapılarak programa alındı. 2025 yılı sonu gibi de yatırımlarımızı yaptık. Burası yaklaşık 45 hektarlık yani 450 dönümlük bir saha. 17 bin kovanlık kapasiteye sahip bir bal ormanı. Şu an konulan kovan sayısı 70. Bu yıl sonuna kadar 600 kovan arı buraya konulacak ve arıcılarımız bal üretimi yapacak." diye konuştu.

"Balın kalitesini yakalayacağımızı düşünüyoruz"

Dibekli köyünde kurulan bal ormanına kovanlarını yerleştiren arıcı Cihan Çakar da bal ormanının faydalarını şimdiden görmeye başladıklarını anlattı.

Özellikle dikilen fidan ve çiçeklerin büyümesiyle bölgede flora çeşitliliğinde önemli artış yaşanmasını beklediklerini dile getiren Çakar, şöyle devam etti:

"Başlangıç olarak bize faydası oldu bile. Fidanlarımız dikiliyor, ıhlamur olsun, akasya olsun, lavantalar olsun. Çok flora çeşitliliği olacak inşallah. Balın kalitesini yakalayacağımızı düşünüyoruz. Burada balın yanında arı zehri, propolis, arı sütü, polen üretimi gibi çalışmalarımız olacak. Yani sadece balla sınırlı kalmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Arıcı Yasin Çakar ise ormanla birlikte bal kalitelerinin de artacağına inandığını vurgulayarak, "Bu yörede normalde ıhlamur yoktu. Şimdi ilerleyen günlerde ıhlamurumuz olacak. Akasyamız da yoktu, akasya dikildi. Lavantamız yoktu, bu yörede çeşit olarak biberiye yoktu. Bunlar sağlandı şu anda. Tabii biraz zaman lazım. Belki üç yıl sonra biz bu balın kalitesini alacağız." ifadelerini kullandı.