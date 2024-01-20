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Sinop'ta doğa ve kültür rotalarıyla ziyaretçi sayısı artacak - Son Dakika
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Sinop'ta doğa ve kültür rotalarıyla ziyaretçi sayısı artacak

Sinop, tarihi yapıları ve tabiat parklarıyla oluşturulan doğa ve kültür rotalarının ziyaretçi sayısının artmasını hedefliyor. Kent, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akliman ve Hamsilos gibi önemli tabiat parklarıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Restorasyonu tamamlanan Tarihi Cezaevi ve Müzesi ile tarihi kale surları da yeni dönemde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, 2023 yılında 1,5 milyon ziyaretçi hedefini aşarak 2024 yılında 2 milyon ziyaretçi beklediklerini belirtti. Ayrıca, kruvaziyer turizmi açısından avantajlı olan Sinop, yeni yılda da birçok sefer düzenlemeyi planlamaktadır.

Sinop\'ta doğa ve kültür rotalarıyla ziyaretçi sayısı artacak
20.01.2024 - 13:39,  Güncelleme: 13:41
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Türkiye'nin doğal liman kentlerinden biri olan, tarihi yapıları ve tabiat parklarıyla öne çıkan Sinop'ta oluşturulan doğa ve kültür rotalarının ziyaretçi sayısının artmasına katkı sunması hedefleniyor.

Tarihi ve kültürel unsurlarının yanı sıra Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akliman ve Hamsilos gibi önemli tabiat parklarıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 2024 turizm sezonundan umutlu.

Bu yıl da kruvaziyerlere ev sahipliği yapmaya devam edecek kentte, restorasyonu tamamlanan Tarihi Cezaevi ve Müzesi tüm bölümleriyle hizmete açılacak. Kentte ayrıca, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi kale surları da yeni dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop olarak geride kalan 2023'te 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aşma hedefine ulaştıklarını söyledi.

Yeni yılda hedeflerini 2 milyon ziyaretçisi sayısını aşmak olarak belirlediklerini vurgulayan Süren, bunun için alternatif turizm kaynaklarının harekete geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Süren, kenti ziyaret edecekler için oluşturulan doğa ve kültür rotalarının ziyaretçi sayısının artmasında önemli katkı sunacağına inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Alternatif turizm kaynaklarıyla dört mevsim turizm çeşitliliğine sahip olan ilimiz, son yıllarda çok sayıda ziyaretçi almaya başladı. Tarihi Cezaevi'nin kısmen ziyarete açılmış olması, alternatif turizm kaynaklarının planlanıp harekete geçirilmiş olması ve destinasyonların birer rota halinde turizmcilere sunulması, her geçen yıl ziyaretçi sayımızı artırıyor. Tabii burada 15 kruvaziyerin ilimizi ziyaret etmiş olması da önemli etken oldu. 15 gemiyle yaklaşık 15 bin yabancı turist ilimize geldi. Dolasıyla 1,5 milyon ziyaretçi hedefini aşarak 2023 yılını kapattık."

Süren, 2024 turizm sezonundan beklentilerin büyük olduğuna işaret ederek, "2024 yılından 2 milyonu aşkın ziyaretçi sayısını bekliyoruz. Belki bu 2,5 milyon da olabilir. Bununla ilgili destinasyon planlarımızı yaptık. İl genelindeki tüm alternatif turizm rotalarımızı belirledik." diye konuştu.

Doğal liman kenti olmalarından ötürü kruvaziyer turizmi açısından avantajlı olduklarının altını çizen Süren, "Rutin olarak Karadeniz'de seferlerini gerçekleştiren geminin yeni yılda da Sinop'a 20'nin üzerinde sefer yapması planlandı ama Galataport'a, İstanbul'a gelen Avrupa gemilerinin Karadeniz'e, Sinop'a girecek bir durum oluşması halinde buna göre de hazırlıklarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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