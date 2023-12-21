 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta dördüncü kattan düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta dördüncü kattan düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Sinop'ta Polisevi'nde kalan bir üniversite öğrencisi, balkonda hava almak isterken dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü. Yaralanan öğrenci, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Sinop\'ta dördüncü kattan düşen üniversite öğrencisi yaralandı
21.12.2023 - 15:40,
Abone Ol

Sinop'ta dördüncü kattaki balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polisevi'nde kalan üniversite öğrencisi G.Y, hava almak için balkona çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden G.Y, dördüncü kattan toprak zemine düştü.

Yaralanan G.Y, görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan G.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Polisevi, Sinop, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta dördüncü kattan düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika


15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20
Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı

Son Dakika
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:46:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta dördüncü kattan düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement