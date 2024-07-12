Sinop'ta düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta düğünde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yapraklı köyünde düzenlenen düğün sırasında bazı kişiler tarafından tabancayla havaya ateş edildi.
Bu sırada düğünde bulunan E.Ç, sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
E.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma, zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.
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