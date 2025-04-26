Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Keş köyünde ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden Yunus Akıncı (38), akıma kapılarak düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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