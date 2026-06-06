Sinop\'ta Eski Okullar Köy Yaşam Merkezine Dönüşüyor

Sinop'ta, atıl durumda bulunan eski okul binaları, bakım ve onarımların ardından köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Sinop'ta bugüne kadar 6 eski okul binası, bakım ve onarımlarının ardından köy yaşam merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Merkez ilçeye bağlı Yalı köyünde dönüşümü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan köy yaşam merkezinin açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesinde güzel çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Geçmişte köylerden şehirlere doğru hareketlilik olduğunu ancak şimdi tekrar köylere dönük hareketliliğin başladığını anlatan Özarslan, Köy Yaşam Merkezleri Projesi çerçevesinde kentte bugüne kadar 6 atıl binayı dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Çalışmaları devam eden binaların tamamlanmasıyla bu sayının 19'a ulaşacağını belirten Özarslan, "Bu küçük inşaat faaliyetlerinin ilimizde dalga dalga yayıldığını görüyoruz. Artık köy muhtarlarımız bireysel inisiyatif alıyor. Hayırsever, sponsor bulanarak, iş birliği yaparak bizim çok fazla da takip edemediğimiz hızda köy yerleşim, köy yaşam merkezleri açıyorlar. Bu, bizim halkımızın mayasının sağlam olduğunu, imece kültürünün devam ettiğini gösteriyor. Bunlara, 'küçük ama anlamlı hizmetler' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı'na ancak bu şekilde ulaşırız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Sinop olarak Türkiye'ye örnek olacak çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak "Bu binaların yapımı kadar dönüştürülerek tekrar hayat bulmalarının sağlanması da bir o kadar önemli. Bir arada olduğumuzda, güç birliği yaptığımızda, kaynaklarımızı buluşturduğumuzda olmayacak denilen işler oluyor. Sinop'un birçok köyünde köy yaşam merkezleri hedefini durdurmadan sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilip dua edildi.