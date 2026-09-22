Sinop\'ta etkili sağanak Ayancık\'ta trafiği aksattı, yollarda su birikintisi oluştu

Sinop'ta etkili sağanak Ayancık'ta trafiği aksattı, yollarda su birikintisi oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Ayancık'ta trafikte aksamalar yaşanırken belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Ayancık'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Türkeli ve Gerze'de de etkili olan sağanak bazı yol güzergahlarında su birikintilerine neden oldu.
Kaynak: AA
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