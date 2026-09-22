Sinop\'ta etkili sağanak Ayancık\'ta trafiği aksattı, yollarda su birikintisi oluştu

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Ayancık'ta sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Türkeli ve Gerze'de de etkili olan sağanak bazı yol güzergahlarında su birikintilerine neden oldu.