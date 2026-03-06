Sinop'ta Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Sinop'ta Fahiş Fiyat Denetimi

06.03.2026 14:42
Sinop'ta yapılan denetimlerde 15 işletmeye toplam 59 bin 595 lira ceza kesildi.

Sinop'ta, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlerle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

Geçen ay İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 143 firmada denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Denetimler sonucunda 15 ihlal tespit edilerek toplam 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

