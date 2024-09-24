Sinop'ta FETÖ Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta FETÖ Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Sinop\'ta FETÖ Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Sinop'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.

24.09.2024 19:47
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Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, sinop, Son Dakika

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